В голосовании за лучшего игрока “Зенита” лидирует Дзюба

Итоги опроса “G-Drive. Лучший игрок” станут известны в воскресенье.

На странице “ВКонтакте” ФК “Зенит” Санкт-Петербурга идет опрос за звание “G-Drive. Лучшего игрока” прошедшего сезона Чемпионата России. Пользователи соцсетей выбирают между пятью игроками, которых признавали лучшими в разные месяца.

Кандидатами стали: Кузяев (игрок ноября), Азмун (лучший в марте), Барриос (лучший в апреле), Дриусси (его выбирали и в мае, и в сентябре) и Дзюба (лидер по результатам августа).

Сейчас на второй день голосования 12 июня Артем Дзюба имеет явное лидерство: за него отдали голоса 8 273 человека, почти 57% респондентов. Второе место держит Дриусси — у него 19% (2785) голосов. Третье место у Азмуна (почти 15%), четвертое у Барриоса и последнее у Кузяева.

Итоги подведут 16 июня — в воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” готов подписать контракт с Жирковым.