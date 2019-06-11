«Зенит» готов подписать контракт с Жирковым

Клуб, как выразился гендиректор «сине-бело-голубых», близок к подписанию нового контракта.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем передает ТАСС, ссылаясь на генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Уточняется, что клуб готов продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым, который, в свою очередь, хотел бы остаться в составе команды «сине-бело-голубых».

«Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху»,

– прокомментировал Медведев.

Напоминаем, что Жирков играет за «Зенит» около трех лет. Он состоит в Сборной России с 2005 года. За свою карьеру игрок дважды становился чемпионом страны, а также побеждал в Английской премьер-лиги. До «Зенита» играл в составе «Динамо».

Ранее в Gazeta.SPb мы рассказывали о том, как отдыхают футболисты «Зенита» – кто-то женится, кто-то поехал отдыхать в теплые страны, а Жирков, например, посетил родину Канта.