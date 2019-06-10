Семак снова женится, а Жирков поехал к Канту: как отдыхают футболисты “Зенита”

Большинство “легионеров” отправились в родные страны, а Маммана фотографируется в Калифорнии.
После окончания РПЛ и чемпионского парада футболисты ФК “Зенит” Санкт-Петербурга разъехались на отдых. Семак снова женится, Азмун навестил лошадь, а Жирков поехал на могилу Иммануила Канта в Калининград.
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Главный тренер “Зенита”, по признанию его жены Анны, снова сделал ей же предложение в самолете между Миланом и Санкт-Петербургом. Женщина рассказала подписчикам в Instagram, что свадьба состоится 3 сентября. Сейчас Семак едет в Тверь, о чем рассказал в соцсети.
Большинство “легионеров” отправились в родные края. Азмун в Иране погладил лошадь, судя по его Instagram. Эммануэль Маммана поехал в Америку и фотографируется с семьей в Калифорнии. Юрий Жирков после посещения Петергофа в конце мая отправился в Калининград и сфотографировался на фоне могилы немецкого философа Иммануила Канта.
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Команда вернется в Петербург в пятницу 14 июня на медосмотр.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что смертельно больной футболист “Зенита” анонсировал последнюю вечеринку.