Семак снова женится, а Жирков поехал к Канту: как отдыхают футболисты “Зенита”

Большинство “легионеров” отправились в родные страны, а Маммана фотографируется в Калифорнии.

После окончания РПЛ и чемпионского парада футболисты ФК “Зенит” Санкт-Петербурга разъехались на отдых. Семак снова женится, Азмун навестил лошадь, а Жирков поехал на могилу Иммануила Канта в Калининград.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov) 9 Июн 2019 в 10:52 PDT

Главный тренер “Зенита”, по признанию его жены Анны, снова сделал ей же предложение в самолете между Миланом и Санкт-Петербургом. Женщина рассказала подписчикам в Instagram, что свадьба состоится 3 сентября. Сейчас Семак едет в Тверь, о чем рассказал в соцсети.

Большинство “легионеров” отправились в родные края. Азмун в Иране погладил лошадь, судя по его Instagram. Эммануэль Маммана поехал в Америку и фотографируется с семьей в Калифорнии. Юрий Жирков после посещения Петергофа в конце мая отправился в Калининград и сфотографировался на фоне могилы немецкого философа Иммануила Канта.

Команда вернется в Петербург в пятницу 14 июня на медосмотр.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что смертельно больной футболист “Зенита” анонсировал последнюю вечеринку.