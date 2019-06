“Последнюю вечеринку” анонсировал смертельно больной экс-игрок “Зенита”

42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом.

Экс-игрок Фернандо Риксен, который являлся когда-то полузащитником “Зенита”, разместили у себя в Twitter обращение.

В ближайшее время он, вероятно, намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью.

С помощью устройства генерации речи можно понять, что бывший футболист приветствует всех и говорит, что прощальная вечеринка назначена на 28 число.

“Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал он.

Стоит отметить, что вход на вечеринку будет платным, по £ 70. Лечение он проходит в Великобритании, где официально разрешена эвтаназия — облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных людей, согласованное с врачами умерщвление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен сообщил, что неизлечимо болен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019