Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями

Футболисты «Зенита» сейчас находятся в отпуске и каждый проводит его по-своему.

О своем времяпрепровождении Артем Дзюба рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра. В пять он уже был на месте назначения и приступил к делу, но рыбалка не задалась. Игрок не стал отчаиваться и, вместо рыбы, приятели словили «хахашечку».

«Кто-то рыбу ловит, а мы хахашечку поймали»,

— смеясь, поделился Дзюба, передает «Мойка78».

Спустя какое-то время «сине-бело-голубой» заверил, что ему все-таки удалось поймать несколько рыб. На приманку клюнули карпы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в голосовании за лучшего игрока “Зенита” лидирует Дзюба. Кандидатами стали: Кузяев (игрок ноября), Азмун (лучший в марте), Барриос (лучший в апреле), Дриусси (его выбирали и в мае, и в сентябре) и Дзюба (лидер по результатам августа).