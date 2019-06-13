Адвокат Кокорина рассказал о затерявшемся куда-то оборудовании для тренажерного зала

Его передали родственники футболиста, чтобы он мог заниматься в тюрьме.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о состоянии игрока в своем интервью для «Спорт-Экспресс». Он заявил, что проблема с коленом до сих пор не решена. Врачи, обследовавшие Кокорина, говорят об ухудшении ситуации. Если футболист не будет много двигаться и получать должную медицинскую помощь, то может остаться инвалидом.

Адвокат отметил, что родственники были готовы оборудовать в тюрьме тренажерный зал, но привезенное оборудование «куда-то затерялось».

Напоминаем, что Кокорину назначили наказание в виде заключения в колонии общего режима на 1,6 месяцев. Его признали виновным в побоях и хулиганстве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фигуранты по делу Кокорина и Мамаева не согласились с приговором и подали апелляцию.