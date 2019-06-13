В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко. Фото: Вечерний курьер
Александр Жильников и Вячеслав Сухарко. Фото: Вечерний курьер

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Судьба второго фигуранта по этому уголовному делу пока неизвестна.

По данным следствия, в мае 2015 года Александр Жильников с Вячеславом Сухарко убили двух жителей Минска. Позже стало известно об их причастности к еще одному убийству жителя Колодищей.

Тогда Жильникова приговорили к пожизненному сроку, но после повторного рассмотрения дела суд изменил приговор на смертную казнь.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, в которой высшей мерой наказания за совершение преступлений остается смертная казнь.

В 2018 году, по данным правозащитников из Amnesty International, в Белоруссии к смертной казни были приговорены четыре человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что санитар в ФРГ получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
белоруссия смертная казнь суд
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