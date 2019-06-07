Санитар в ФРГ получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Нильс Хегель работал медбратом в клиниках с 2000-го по 2005-ый.

В городе Ольденбург в Германии вынесли приговор Нильсу Хегелю, которого признали виновным в убийстве 85 людей. Санитар отправится в тюрьму до конца жизни, сообщает канал N-TV 6 июня.

Работника местной клиники обвинили в убийстве 97 человек, но его адвокаты настаивали, что Хегель убил лишь 55 из них, а в 31 случае его вины нет. Мужчина работал медбратом с 2000-го по 2005-ый. Он убивал своих жертв, вводя им лишнюю дозу медикамента от сердечно-сосудистых болезней. Это продолжалось, пока его действия не заметила медсестра.

Мужчина уже получил пожизненное заключение в 2015-ом за убийство двоих человек. С ноября 2018 года в Германии полностью перестали применять смертную казнь, поэтому Хегель не мог получить ничего тяжелее.

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