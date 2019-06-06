Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве

Александр Панкратов-Черный . Фото: кадр из сериала «Динозавр»
Александр Панкратов-Черный . Фото: кадр из сериала «Динозавр»

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Об этом сообщает «Пятый канал».

По сведениям телеканала, утром актеру стало плохо, он обратился в скорую помощь. Сообщается, что у актера резко упало давление до критического минимума. Сейчас Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы.

Его диагноз не уточняется.

Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Ширли‑мырли», «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?» и др. В фильмографии артиста более ста лент.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге впервые после выхода из комы с лекцией выступит писатель Дмитрий Быков. Напомним, что Дмитрия Быкова госпитализировали в городе Уфе в апреле этого года. В больнице он впал в кому. Позже его транспортировали в столицу. Быков очнулся только 21 апреля, и заявил, что его отравили.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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