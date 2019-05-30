В Петербурге впервые после выхода из комы с лекцией выступит писатель Дмитрий Быков

Лекция состоится в Санкт-Петербурге 30 мая. Известный писатель Дмитрий Быков выступит на большую аудиторию впервые после выхода из комы.

Мероприятие с участием Быкова состоится в четверг, 30 мая в киноцентре «Лендок». Лекция писателя приурочена к началу летних каникул и к Международному дню защиты детей. Быков назвал свое выступление — «Зачем читать классику».

Известно, что организацию ивента взяли на себя работники проекта «Слушай сюда» при поддержке лектория «Прямая речь». У слушателей и организаторов были большие переживания по поводу того, что писатель лежит в госпитале, ведь лекция могла и не состояться.

Но по информации от организаторов, в настоящее время Дмитрий Быков чувствует себя хорошо и примет участие в слушаниях, как и планировалась. В своей лекции он расскажет гостям и их детям о том, что литературу можно воспринимать, как «национальную религию». Отметим, что Дмитрия Быкова госпитализировали в городе Уфе в апреле этого года. В больнице он впал в кому. Позже его транспортировали в столицу. Быков очнулся только 21 апреля, и заявил, что его отравили.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пулково в День защиты детей приедет цирк и будут угощать мороженым.