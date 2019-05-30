В Пулково в День защиты детей приедет цирк и будут угощать мороженым

Аэропорт Пулково проведет праздник в Международный день защиты детей, который состоится в субботу, 1 июня.

Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что во время празднования Дня защиты детей, гостей аэропорта ждут мастер-классы, шоу «Упсала-Цирка», сладкие угощения, специально оборудованные места для рисования и поделок, подарки и так далее.

Сообщается, что торжество состоится 1 июня в 13.00 в зале прилета на первом этаже централизованного терминала Пулково.

На протяжении полутора часов маленьких гостей воздушной гавани будут угощать разными видами мороженого, даже со вкусом жвачки.

Также талисман аэропорта — кот МасКот, будет раздавать юным путешественникам фирменные сувениры. Для всех гостей будет функционировать фотобудка, а также зона для рисования и поделок.

Жемчужиной празднования станет выступление профессиональной труппы «Упсала-Цирка» с номером «Эффект пинг-понгового шарика».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.