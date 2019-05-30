В Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту

Из=за прокладки нового газопровода в Петербурге поступила информация о новых ограничениях, которые начнут действовать с 1 июня.

О вступлении в силу новых ограничений рассказали в четверг, 30 мая сотрудники Государственной административно-технической инспекции. Пресс-служба инспекции сообщает, что с 1 по 21 июня полностью закроют движение для автотранспортных средств на участке дорожного полотна на улице Салова от Волковского проспекта до дома №17, расположенного на Грузинской улице. Также сообщается, что перекресток с Грузинской улицей также входит в зону запрета движения на авто.

Водителям придется перестраивать свои обычные маршруты в связи с прокладкой и установкой нового газопровода.

Известно, что по этой же причине с 3 по 6 июня ограничат автомобильное движение на Большом Сампсониевском проспекте на участке дороги от Пироговской набережной до Финляндского проспекта.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за спортивного мероприятия ограничат движение по ЗСД. «Фестиваль ЗСД» состоится 1 июня. Местные жители пробегут кросс и осуществят велозабег.