Из-за спортивного мероприятия ограничат движение по ЗСД

«Фестиваль ЗСД» состоится 1 июня. Местные жители пробегут кросс и осуществят велозабег. Во время его проведения на ЗСД будут действовать ограничения для транспорта.

Движение будет ограничено по Западному скоростному диаметру 1 июня. На некоторых участках дорожного полотна движение машин будет закрыто с 14:30, об этом рассказали в «Магистраль Северной столицы».

К проезду будет запрещено движение до 01:00 ночи 2 июня по заезду с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении.

Вся дорога от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении и заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении не будут работать с трех часов дня 1 июня до часа ночи 2 июня.

Съезд с Западного скоростного диаметра со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» будет возможен только на кольцевую автомобильную дорогу и Богатырский проспект.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге хотели отремонтировать школу в Калининском районе на 1,8 млн рублей незаконно.