В Петербурге хотели отремонтировать школу в Калининском районе на 1,8 млн рублей незаконно

Школу обязали устранить нарушения. Фото: pixabay
Школу обязали устранить нарушения. Фото: pixabay

К участию в тендере был допущен участник, который не мог заниматься осуществлением ремонтных работ в учебном заведении.

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований закона о контрактной системе в сфере закупок в средней общеобразовательной школе № 72 в Калининском районе при проведении закупки на выполнение ремонта на сумму более 1,8 млн рублей.

Установлено, что к тендеру был необоснованно допущен участник, которому должны были отказать. Администрацию школы обязали устранить нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Известно также, что в отношении членов комиссии, допустивших к тендеру участника «вне закона», возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое петербуржцев пытались незаконно подключить вагончик с шавермой к электросети.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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