Двое петербуржцев пытались незаконно подключить вагончик с шавермой к электросети

Теперь курицу уже не пожарят. Фото: pixabay

Теперь курицу уже не пожарят. Фото: pixabay

Молодые люди посреди ночи вскрыли электросетевой шкаф и вознамерились подключить к нему вагончик, где продавали шаверму. Их спугнула сигнализация.

В Выборгском районе сотрудниками охраны пойманы нарушители, пытавшиеся под покровом ночи незаконно подключить к городским электросетям свой мини-кафетерий. Злоумышленникам помешала сигнализация. На её зов прибыли охранники и «повязали» горе-бандитов.

Преступление планировалось совершить ночью во вторник, 28 мая. Молодые люди 26 и 34 лет вскрыли будку с электричеством и попытались подключить к нему свою шаурмячную. Сообщается, что пункт продажи фастфуда находится неподалеку от дома № 1 на Выборгском шоссе.

В конце концов, сработала сигнализация, появились сотрудники охранного ведомства и поймали воров государственного электричества. Позже, охранники передали правонарушителей сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.

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