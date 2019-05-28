РПЦ намерена открыть православный храм даже в Вестеросе

Русская православная церковь намерена построить храм в Вестеросе (Швеция).

О том, что в зарубежном Вестеросе откроют русскую церковь сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор в Страсбурге. После этого его пресс-секретарь высказался об «активном строительстве» русских храмов на территории Европы. Так, скоро откроются храмы в Вестеросе в Швеции и в Лимасоле на Кипре.

«Регулярное открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», —заявил священник Волков.

Отметим, что до этого патриарх рассказал, что Русская православная церковь в среднем строит три храма в сутки. Также он подчеркнул, что священные места строятся не потому, что РПЦ больше некуда девать денежные средства, а потому , что русский народ понимает, что «без Бога ничего не получается».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.