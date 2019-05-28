Данные Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Денег нет, но вы держитесь. Фото: pixabay

Денег нет, но вы держитесь. Фото: pixabay

В России люди все чаще приходят к помощи кредитных организаций. Проблема в том, что 48,2% семей зарплаты хватает только на одежду и пищу.

Росстат докладывает, что у 48,2% семей в Российской Федерации нет денег на покупку товаров длительного пользования. Финансов им хватает только на приобретение пищи и вещей.

К товарам длительного потребления относятся такие вещи, как средства связи (смартфон, мобильный телефон), стиральная машина, компьютер, холодильник и так далее. Денежных ресурсов для приобретения подобных предметов у россиян нет, поэтому они чаще стали обращаться за кредитами.

Отметим, что статистические данные были представлены сотрудниками Росстата в ежеквартальном докладе «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств». В исследование приняли участие 48 тысяч семей, проживающих на территории РФ.

Ведомством сообщается, что самая высокая доля людей, не приобретающих товары для длительного пользования среди молодых семейств, она составляет — 59,2%. Также покупают лишь еду и вещи семьи неработающих пенсионеров, их — 57,9%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге мошенник, присвоивший 86 млн. рублей, сядет на девять лет.