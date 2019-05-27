В Петербурге мошенник, присвоивший 86 млн. рублей, сядет на девять лет

Октябрьский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подсудимый, совершил сделку по продаже двухэтажного здания торгово-бытового центра на улице Ярослава Гашека в Петербурге, который находился в собственности подконтрольной ему компании ООО «СтройАктив СПб».

При заключении сделки мошенник скрыл от покупателя информацию об имевшемся обременении на недвижимость. Сделка была заключена под залог.

В последствии, при рассмотрении Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти дела о банкротстве ООО «СтройАктив СПб», сделка купли-продажи торгово-бытового центра была признана недействительной, а объект возвращен организации.

Тем самым подсудимый причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму около 86 млн. рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Суд приговорил мошенника к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что чиновников Ленобласти накажут за медленный ремонт дорог.