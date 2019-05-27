Чиновников Ленобласти накажут за медленный ремонт дорог

В день в рамках ямочного ремонта в Ленобласти укладывается порядка 9000 кв. м. асфальта. Фото: https://pixabay.com

В день в рамках ямочного ремонта в Ленобласти укладывается порядка 9000 кв. м. асфальта. Фото: https://pixabay.com

Скорость ямочного ремонта региональных трасс Ленобласти не устроила дорожный комитет региона. За столь медленные темпы дорожники теперь получат взыскания вплоть до постановки вопроса о служебном соответствии должностям.

За медленные темпы работы руководителям районных дорожных служб сделают выговоры и лишат их премий, рассказали Gazeta.SPb в дорожном комитете Ленобласти. И уже сегодня, 27 мая, руководители подразделений в дорожном комитете и ГКУ «Ленавтодор» получили выговоры за организацию работы, уточнил представитель дорожного комитета Ленобласти Филипп Мораев. В самом дорожном комитете выговор получил начальник отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций — ему вменили медленную работу ДРСУ.

Глава дорожного комитета глава комитета Юрий Запалатский рассказал: «В выходные дни провели контрольные объезды ряда дорог и, на мой взгляд, руководители не уделяют достаточного внимания качеству содержания. Ограничиваться только дисциплинарными мерами дорожный комитет не намерен, поэтому возможна постановка вопроса о служебном соответствии должностям».

В рамках ямочного ремонта дорожные службы за день укладывают по 500 кв. м. асфальта в каждом из 18 районов Ленобласти, объяснил Филипп Мораев. Таким образом, в день должно укладываться 9000 кв.м. асфальта. «Ямочный ремонт — это постоянная величина. Здесь не может быть конкретных планов, так как ямочность должна устраняться в рамках содержания», – объясняет Филипп Мораев. Поэтому количество асфальта, которое будет уложено до осени, назвать нельзя, есть лишь некая норма на день.

В минувшие же выходные, 25 и 26 мая, на областных трассах уложили 12 тыс. кв.м. асфальта и убрали около 200 кубометров мусора, рассказали в дорожном комитете. Можно предположить, что в ежедневную норму дорожники не уложились. По мнению Юрия Заплатского, дорожникам есть куда стремиться. Он рекомендует им обратить внимание на состояние остановок, которые расположены вдоль дорог, а именно очистить их от несанкционированной рекламы и от мусора, уточнили в дорожном комитете Ленобласти.

«Мы рассчитываем, что взыскания, будь то выговор или лишение премии, станут дополнительным стимулом в плане служебного рвения и отношения к своей работе», — отметил Филипп Мораев. А в 2018 году ямочный ремонт региональных трасс шел немного легче, потому что зима была не такой снежной и деформаций на дорогах было меньше, уточнил он.

В середине апреля Gazeta.SPb рассказывала о том, что на региональных трассах Ленинградской области начался ремонт.