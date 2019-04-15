В Ленобласти началось яморемонтное обострение

Ремонт дорог. Фото: ekburg.tv
Ремонт дорог. Фото: ekburg.tv

После аномально снежной зимы региональные трассы Ленинградской области начали приводить в порядок.

За выходные дни ремонтные службы отремонтировали почти семь тысяч квадратных метров асфальта. Больше всего техники и дорожных рабочих было задействовано во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском и Подпорожском районах.

Об этом Gazeta.SPb сообщил пресс-секретарь дорожного комитета Ленобласти Филипп Мораев.

В комитете также отметили, проходит активная очистка улиц с помощью моющих и поливальных машин, также возобновилась работа по утилизации незаконной рекламы на деревьях вдоль дорог.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что весенняя уборка улиц Санкт-Петербурга идет лучше зимней. Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга за первые 8 дней отмыли около 600 дорог. Всего в плане рабочих 2,5 тысячи проездов и магистралей в Санкт-Петербурге. Закончить работы службы планируют к майским праздникам.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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