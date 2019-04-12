Весенняя уборка улиц Санкт-Петербурга идет лучше зимней

Город не хватает техники, но дорожники справляются хорошо. Фото: gov.spb.ru

Город не хватает техники, но дорожники справляются хорошо. Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил, что работы двигаются с опережением примерно на треть.

Мойка и уборка улиц Санкт-Петербурга идет с опережением примерно на 30%, сообщил Александр Беглов 12 апреля во время визита в Московский район Санкт-Петербурга.

Врио губернатора отметил, что Петербургу не хватает техники — и все же задачи и ожидания перевыполнены на треть.

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 9 апреля, за первые 8 дней отмыли около 600 дорог. Всего в плане рабочих 2,5 тысячи проездов и магистралей в Санкт-Петербурге. Закончить работы службы планируют к майским праздникам. Значит дорожники выполнили примерно 25% объема за первую неделю апреля — это неплохой темп.

Зимня уборка в Санкт-Петербурге вызвала широкое общественное недовольство — после зимы 2018/2019 несколько глав районов и городских ведомств лишились постов. Весенняя уборка продвигается лучше.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург и Москва обменяются опытом в уборке.