Власти Москвы и Петербурга договорились обменяться опытом по уборке территорий

Врио губернатора Александр Беглов сообщил о запуске программы обмена опытом в сфере уборки между Москвой и Петербургом. Спецтехника и специалисты из столицы уже прибыли в город на Неве, отметил он.

Мы договорились с Сергеем Семеновичем Собяниным об обмене опытом уборки территорий. Он прислал две бригады сюда, с машинами, с техникой. Они взяли определенные адреса. Они моют фасады и занимаются уборкой,

— передаёт слова Беглова Телеканал «Санкт-Петербург».

Врио губернатора добавил, что чуть позже с ответным визитом в Москву будут отправлены петербургские бригады.

Я считаю, что такой обмен опытом между мегаполисами важен. У них свои преимущества, у нас свои какие-то преимущества,

— пояснил он.

По словам Беглова, к подобной практике, возможно, Петербург прибегнет и с ближайшими соседями. Однако речь идёт не только об уборке, но и об обслуживании жилого фонда, работе с управляющими компаниями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики и напомнил о вкладе Петербурга в эту отрасль.