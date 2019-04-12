Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики и напомнил о вкладе Петербурга в эту отрасль

Губернатор напомнил петербуржцам, что 12 апреля - особо значим для ленинградцев-петербуржцев. Фото: https://www.gov.spb.ru

Губернатор напомнил петербуржцам, что 12 апреля - особо значим для ленинградцев-петербуржцев. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор Петербурга пожелал петербуржцам благополучия, оптимизма, новых успехов в труде во славу Родины.

В своем поздравлении временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов напомнил, что 12 апреля 1961 года наша страна открыла человечеству дорогу в космос. А одним из главных событий в мировой истории стал легендарный полет на орбиту Юрия Гагарина.

“Мы отдаем дань глубокого уважения самоотверженному труду наших ученых, конструкторов, летчиков и испытателей – всех, кто способствовал триумфу отечественной инженерной мысли и науки”, — говорит в поздравлении Александр Беглов.

Также действующий губернатор напомнил петербуржцам, что 12 апреля — особо значим для ленинградцев-петербуржцев. Город на Неве внес огромный вклад в освоение космического пространства.

Именно в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро Петербурга разрабатывались передовые технологии, а городские вузы стали настоящей кузницей кадров для ракетно-космической отрасли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала что ждет жителей Петербурга в День космонавтики.