Что ждет жителей Петербурга в День космонавтики

В петербурге пройдет День Космонавтики. Фото: Рixabay
В петербурге пройдет День Космонавтики. Фото: Рixabay

Праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, в Северной столице начнутся с возложения цветов к памятнику Константину Циолковскому в пятницу, 12 апреля. Из почетных гостей на празднике будет присутствовать летчик-космонавт, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей.

В 2019 году празднование Дня космонавтики будет проходить под знаком 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

Основная часть торжеств состоится в Петропавловской крепости, а финалом праздничного дня станет запуск макетов космических кораблей из Петропавловской крепости. Также известно, что в преддверии 12 апреля, всю неделю петербуржцев ожидает множество тематических выставок, конкурсов и мастер-классов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти посчитали количество улиц Гагарина.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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