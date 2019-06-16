В Петербурге широко отметят якутский праздник Ысыах

Ысыах - это главный праздник в Якутии. Фото: соцсети

Ысыах - это главный праздник в Якутии. Фото: соцсети

В воскресенье, 16 июня, на территории отеля Ольгина, который расположен в доме 4, корпус 2 по Приморскому шоссе в Санкт-Петербурге, будет проходить торжество.

Отмечается якутский национальный праздник Ысыах. Его принято называть якутским праздником лета. Этот праздник считается главным торжеством в Якутии. Он символизирует встречу лета и пробуждение природы ото сна, он связан с культом солнечных божеств и плодородия.

Главными особенностями торжественного мероприятия являются традиционное обилие различных угощений, а также кумысопитие, народные игры, танцы и соревнования.

Для присутствующих будут выступать творческие коллективы, которые прибыли из Албанского района Якутии. На мероприятии любой желающий сможет ближе узнать якутские обычаи и культуру Якутии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге отмечается День отца.