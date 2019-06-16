В Петербурге отмечается День отца

Сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы пройдет празднование Дня отца.

На мероприятии соберутся все желающие. В рамках празднования будет проводится игра «Папа-старты», в которой смогут принять участие отцы в команде с сыном или дочкой.

В конкурсе команды посоревнуются не только в спортивных, но и в интеллектуальных состязаниях. Мамы смогут поддержать свою семью и поболеть за команду.

Состязания будут разделены на четыре возрастных категории, а именно: до полутора лет, до 3-х лет, до 5 лет и до 7 лет.

Помимо основного соревнования на празднике будут действовать мастер-классы и более десяти различных зон, посвященных творчеству и детским играм. Также будет организована лаунж-зона для родителей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов распорядился подготовить фабрику Керстена для детского сада.