Беглов распорядился подготовить фабрику Керстена для детского сада

В помещении дома, входящего в комплекс завода, появится музей и театральная студия.

Александр Беглов приехал в Петроградский район Санкт-Петербурга с проверкой в субботу 15 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга изучил, как идет капитальный ремонт в зданиях на Петроградской стороне.

Детский сад №24 получит новые помещения в доме 25 на Красного Курсанта. Сейчас садик переполнен: в нем 1,6 раз больше детей, чем должно быть. Ремонт помещений закончат к ноябрю 2019 года.

Дом, предназначенный для детского сада, входит в комплекс фабрики Керстен — она же “Красное знамя”, где когда-то делали трикотаж. Там обустроят музей завода, театральную студию, помещения для кружков и музыкальный зал. Беглов потребовал внимательно отреставрировать фасад и согласовать проект музея с администрацией Музея обороны Ленинграда.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за здание фабрики можно было побороться на аукционе.