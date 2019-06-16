Сборная России по гандболу победила Словакию

Игра завершилась со счетом 30:20.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Встреча прошла в рамках заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Сборные России и Словакии сыграли в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» в это воскресенье. Матч завершился безоговорочной победой россиян. К слову, результаты этой игры не особо повлияли на турнирную таблицу – наша сборная смогла обеспечить выход в финальную часть чемпионата еще в предыдущей игре. Команда обыграла сборную Италии со счетом 30:23.

Напоминаем, что Чемпионата Европы по гандболу будет проходить в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции с 9 января. За первое место поборются 24 команды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фан-зону Чемпионата Европы в 2020 году откроют на Конюшенной площади. Сорокин, который занимается организацией соревнований в России, намекнул, что болельщиков ждет множество сюрпризов, которые перестанут быть секретом ближе к соревнованиям.