Фан-зону ЧЕ-2020 откроют на Конюшенной площади

До этого обсуждалась возможность устроить ее на Дворцовой площади.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Новостью поделился гендиректор оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия Алексей Сорокин, передают «Известия».

Он уточнил, что во всем, что касается Чемпионата мира 2020 года, пока что не хочется забегать вперед. Сорокин намекнул, что болельщиков ждет множество сюрпризов, которые перестанут быть секретом ближе к соревнованиям. В разговоре с журналистами он выразил надежду, что для всех иностранных болельщиков в период чемпионата сделают упрощённый въезд в европейские страны, чтобы каждый мог насладиться игрой любимой команды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 12 июня начался прием заявок на покупку билетов Евро-2020. На первом этапе будет распределена большая часть билетов, еще часть поступит в продажу ближе к самому турниру. Шансы на возможность покупки билетов не зависят от того, какая заявка была подана раньше. В июле-августе текущего года болельщики будут оповещены о результатах жеребьевки.