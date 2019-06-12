Сегодня начнется прием заявок на покупку билетов Евро-2020

Сегодня, 12 июня, в 14:00 начинается прием заявок на приобретение билетов на матчи Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.

Прием заявок будет проходить на протяжению месяца: с 14:00 12 июня до 14:00 12 июля. Заявки, которые будут удовлетворены, определяются посредством жеребьевки, сообщается на официальном сайте УЕФА.

На первом этапе будет распределена большая часть билетов, еще часть поступит в продажу ближе к самому турниру. Шансы на возможность покупки билетов не зависят от того, какая заявка была подана раньше. В июле-августе текущего года болельщики будут оповещены о результатах жеребьевки.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге пройдет два матча Чемпионата Европы в 2020 году. А именно, один из матчей группового этапа и четвертьфинал.

Также игры будут проводится в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная России выиграла команду Кипра в матче отбора на Евро-2020.