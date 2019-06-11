Сборная России выиграла команду Кипра в матче отбора на Евро-2020

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Россияне смогли забить три гола, но засчитан был лишь один. Его автором стал Алексей Ионов, который смог успешно атаковать ворота сборной Кипра на 38-й минуте игры. Остальные не засчитали из-за офсайда по решению судей.

На данный момент россияне смогли выиграть в четырех матчах и набрать девять очков. Первое место в группе I занимает сборная Бельгия, а России – второе.

Напоминаем, что в следующий раз наша команда выйдет на поле 6 и 9 сентября против шотландцев и казахов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в УЕФА довольны процессом подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020. Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что они провели проверку и остались довольны результатом проделанной работы, уровнем уже имеющейся инфраструктуры спортивной направленности и не только. У города есть год, чтобы исправить все недочеты.