В УЕФА довольны процессом подготовки Петербурга к Евро-2020

Беглов потребовал устранять недостатки как можно быстрее. Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте

Беглов потребовал устранять недостатки как можно быстрее. Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте

Завтра, 12 июня, начинается обратный отсчет года до предстоящего чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Сегодня, 11 июня, в Смольном состоялось второе заседания оргкомитета по подготовке к проведению Евро-2020, на котором пристукивал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он сообщил, что в город приезжали представители УЕФА в рамках инспекционного визита. Они провели проверку и остались довольны результатом проделанной работы, уровнем уже имеющейся инфраструктуры спортивной направленности и не только.

Беглов заявил, что нужно оперативно устранять все недостатки, которые имеются на тренировочных площадках, решать финансовые вопросы, касающиеся объектов временной инфраструктуры стадионов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная России сыграет с Кипром в красной форме.