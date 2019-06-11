Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Сборная России сыграет с Кипром. Фото: Pixabay
Сборная России сыграет с Кипром. Фото: Pixabay

Футболисты сборной России сыграют матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​ в красной форме. Вратарь выйдет на поле в желтом. Об этом сообщает официальный Твиттер российской команды.

Матч команды сборной России против команды Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало игры в 21.45 по московскому времени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что УЕФА устроит матч звезд в Петербурге: Россию представят Кержаков, Радимов и Широков. Игра пройдет в дождливую среду 12 июня — а через год в Петербурге начнется чемпионат Европы. Игра начнется в полдень.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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