Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Футболисты сборной России сыграют матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​ в красной форме. Вратарь выйдет на поле в желтом. Об этом сообщает официальный Твиттер российской команды.

Матч команды сборной России против команды Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало игры в 21.45 по московскому времени.

Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер — в желтой pic.twitter.com/EW0g2U8vEX — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что УЕФА устроит матч звезд в Петербурге: Россию представят Кержаков, Радимов и Широков. Игра пройдет в дождливую среду 12 июня — а через год в Петербурге начнется чемпионат Европы. Игра начнется в полдень.