УЕФА устроит матч звезд в Петербурге: Россию представят Кержаков, Радимов и Широков

Команды проведут два тайма по 20 минут. Фото: pixabay.com
Команды проведут два тайма по 20 минут. Фото: pixabay.com

Игра пройдет в дождливую среду 12 июня — а через год в Петербурге начнется чемпионат Европы.

В среду 12 июня в Петербурге проведут игру звезд футбола Европы, сообщает УЕФА 10 июня. Такая дата выбрана потому, что 12 июня 2020 года начнется Чемпионат Европы, который примет в том числе Санкт-Петербург.

Игра начнется в полдень. На поле Парка футбола Евро-2020 встретятся “Звезды России”, которых представят Кержаков, Радимов, Широков и Билялетдинов и команда послов Евро-2020. В ее составе ждут чемпионов мира разных годов — Никополидиса, Дзамбротта, Пиреса, Трезеге.

Футбольное поле будет иметь размер 30 на 15 м. К длине обычного поля предъявляют разные требования, но обычно оно имеет длину до 90 до 120 м и ширину до от 45 до 90 м. Команды проведут два тайма по 20 минут.

Среда 12 июня обещает стать дождливой и холодной — до 14 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как отдыхают футболисты “Зенита”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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