Пьяный мужчина размахивал ножом у ТЦ в Киришах

Нож забрали, но уголовное дело пока не возбудили. Фото: pixabay.com

Нож забрали, но уголовное дело пока не возбудили. Фото: pixabay.com

Благодаря слаженным действиям наряда Росгвардии, никто не пострадал.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчина на проспекте Героев в Киришах, сообщили Gazeta.SPb в УВО 18 июня. Житель Ленобласти размахивал ножом и агрессивно себя вел у торгового центра.

В полицию поступило сообщение о местных жителей вечером в понедельник 17 июня. Наряд Росгвардии выехал на место и задержал хулигана: благодаря слаженным действиям наряда вневедомственной охраны, никто из прохожих не пострадал. Нож забрали, а 30-летнего мужчину передали в отдел полиции Киришского района Ленобласти. Уголовное дело пока не возбуждено: полицейские решат, что делать с нарушителем дальше.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино мужчина попытался убить возлюбленную, а теперь идет в колонию.