Петербуржец идет в колонию за попытку убийства возлюбленной

Пьяный мужчина набросился на бывшую подругу с ножом в машине.

В Петербурге вынесли приговор мужчине за попытку убить бывшую сожительницу, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 18 июня. Подсудимый получил 6,5 лет колонии строгого режима.

Следствие установило, что в этом январе пьяный петербуржец попытался зарезать бывшую подругу в машине. В прокуратуре не раскрывают причины конфликта между бывшей парой. Мужчина ударил возлюбленную в грудь и живот, но довести преступление до конца не смог из-за отпора женщины. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Дело рассматривал Колпинский районный суд. Он признал жителя Петербурга виновным и назначил ему 6,5 лет исправительной колонии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в женщину выстрелили из пистолета за то, что ошиблась парадной.