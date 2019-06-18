Судебный пристав помог задержать вора в центре Петербурга

Судебный пристав поймал и передал полиции вора, который обокрал пенсионерку в центре Северной столицы. Инцидент произошел на улице Марата около 14:00.

Судебный пристав заметил подозрительную суету двух мужчин в спортивных костюмах, которые преследовали пожилую женщину. Толкнув пенсионерку, они выхватили у нее из рук сумку пустились наутек.

Судебный пристав подбежал к женщине, она сообщила, что в украденном кошельке все её деньги и банковские карты. Приставу удалось догнать злоумышленников и схватить одного из них.

Второму вору удалось скрыться, при этом он выронил свой паспорт. В результате один из нападавших на женщину был доставлен в ближайший отдел полиции вместе с документом второго похитителя.

В следственных органах проводится расследование.

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