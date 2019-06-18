Херсли не станет подписывать новый контракт со СКА

Защитник перейдет в другой клуб КХЛ, но еще неизвестно, в какой именно.

Патрик Херсли, до сих пор игравший за ХК СКА Санкт-Петербурга, не станет заключать новый договор с клубом, сообщил агент шведа Глеб Чистяков 18 июня. Защитник уходит в другой клуб КХЛ — правда, пока неясно, куда именно.

Игрок из Швеции вошел в состав клуба Санкт-Петербурга в сезоне 2016/2017. С ним команда завоевала Кубок Гагарина. Херсли до этого выступал за другие российские клубы — “Локомотив” и “Сибирь”. Шведская газета Expressen сообщила, что защитник может вернуться в Швецию. Сейчас игроку 32 года. В прошедшем сезоне Кубка Гагарина СКА проиграл ЦСКА в полуфинале со счетом в серии 3:4.

Швеция получила пятое место на чемпионате мира по хоккею-2019. Она проиграла сборной Финляндии в четверть-финале со счетом 5:4, а финны стали чемпионами.

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