Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции. Его подозревают в коррупции, сообщает The Sun.

63-летний экс-глава УЕФА взят под стражу в полицейском участке в Нантерре, пригороде Парижа. Он проходит по делу о предполагаемой коррупции в процессе предоставления Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022.

В конце 2015 года вице-президента ФИФА Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Такое решение принял комитет ФИФА по этике.

Причиной послужила транзакция, совершенная Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Мишеля Платини в 2011 году. Позднее срок отстранения был сокращен до шести лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «сине-бело-голубые» отправились на летнюю тренировку в Зальцбург.