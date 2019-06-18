Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции

Мишель Платини. Фото: soccer.ru/Елена Рыбакова
Мишель Платини. Фото: soccer.ru/Елена Рыбакова

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции. Его подозревают в коррупции, сообщает The Sun.

63-летний экс-глава УЕФА взят под стражу в полицейском участке в Нантерре, пригороде Парижа. Он проходит по делу о предполагаемой коррупции в процессе предоставления Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022.

В конце 2015 года вице-президента ФИФА Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Такое решение принял комитет ФИФА по этике.

Причиной послужила транзакция, совершенная Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Мишеля Платини в 2011 году. Позднее срок отстранения был сокращен до шести лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «сине-бело-голубые» отправились на летнюю тренировку в Зальцбург.

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Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции
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