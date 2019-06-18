Сине-бело-голубые отправились на летнюю тренировку в Зальцбург

Четверо участников команды догонят основной состав 21 июня.

Во вторник, 18 июня, в футбольный клуб “Зенит” рейсом авиакомпании “Россия” отправился в Зальцбург, сообщают в клубе петербургской команды.

Правда пока на летние “Газпром”-тренировочные сборы команда отправилась не в полном составе. Еще четверо “сборников” присоединятся 21 июня. Также в клубе сообщили, что полузащитник Вильмар Барриос принимает участие в Кубке Америки.

В Австрии “Зенит” панирует тренироваться до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с “Ваккером” 21 июня, 25 июня — с “Левски”, а игры с “Гонведом” и “Црвеной Звездой” состоятся один день, 29 июня.

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