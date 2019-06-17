Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе

Фото: https://twitter.com/zenit_spb
Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Главный тренер «Зенита» рассказал немного о своей жизни, а также разбил мячом портрет своего подопечного.

Сейчас съемки развлекательного шоу проходят в Санкт-Петербурге – здесь снимаются заключительные программы сезона. Одним из гостей стал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, о чем футбольный клуб рассказал в своих социальных сетях.

Во время интервью специалист поведал о том, как именно «Зенит» узнал о своем чемпионстве. Семак уверяет, что пилоту самолета пришлось связаться с землей, чтобы узнать, какой счет на матче в Туле. Именно он объявил петербуржцев победителями РПЛ.

Семак признался Урганту, что считает Санкт-Петербург одним из самых красивых городов. Он заявил, что его семья живет сразу в трех квартирах – Семак и его супруга воспитывают восемь детей.

В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака. Он ответил ему тем же.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак в третий раз женится после игры со “Спартаком”.

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