Семак в третий раз женится после игры со “Спартаком”

У пары семеро детей. Фото: Instagram, Анна Семак.
У пары семеро детей. Фото: Instagram, Анна Семак.

Для повторной свадьбы паре, вероятно, придется сначала развестись.

Анна Семак назвала дату свадьбы со своим мужем Сергеем Семаком, главным тренером ФК “Зенит” Санкт-Петербурга. Торжество пройдет 3 сентября — по крайней мере, так она сообщила подписчикам в Instagram 10 июня.

Вероятно, для этого паре придется сначала развестись. У Анны и Сергея Семак уже есть семь детей.

“Зенит” к этому моменту уже начнет участие в Чемпионате России. 1 сентября, согласно календарю РПЛ, команде Санкт-Петербурга предстоит играть против «Спартака». 1-ое сентября — это воскресенье, а 3-е — вторник.

Для Анны Семак тренер “Зенита” Санкт-Петербурга стал третьим мужем, а Семак до нее был женат один раз. Сейчас пара решила пожениться заново.

Сейчас Семак с женой уехали в Тверь. 14 июня весь “Зенит” воссоединится в Санкт-Петербурге на медосмотре. Ранее Gazeta.SPb сообщила, как отдыхают футболисты “Зенита”

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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