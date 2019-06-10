Семак в третий раз женится после игры со “Спартаком”

Для повторной свадьбы паре, вероятно, придется сначала развестись.

Анна Семак назвала дату свадьбы со своим мужем Сергеем Семаком, главным тренером ФК “Зенит” Санкт-Петербурга. Торжество пройдет 3 сентября — по крайней мере, так она сообщила подписчикам в Instagram 10 июня.

Вероятно, для этого паре придется сначала развестись. У Анны и Сергея Семак уже есть семь детей.

“Зенит” к этому моменту уже начнет участие в Чемпионате России. 1 сентября, согласно календарю РПЛ, команде Санкт-Петербурга предстоит играть против «Спартака». 1-ое сентября — это воскресенье, а 3-е — вторник.

Для Анны Семак тренер “Зенита” Санкт-Петербурга стал третьим мужем, а Семак до нее был женат один раз. Сейчас пара решила пожениться заново.

Сейчас Семак с женой уехали в Тверь. 14 июня весь “Зенит” воссоединится в Санкт-Петербурге на медосмотре. Ранее Gazeta.SPb сообщила, как отдыхают футболисты “Зенита”