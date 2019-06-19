Семак рассказал, что Кузяева осмотрят в Барселоне

Главный тренер пока не знает, когда полузащитник снова сыграет за “Зенит”.

Сергей Семак пока не знает, насколько серьезной является травма Далера Кузяева и когда он сможет вернуться в строй ФК “Зенит” Санкт-Петербурга, сообщили в клубе 19 июня. Главный тренер сообщил, что полущитник уже прошел обследование у финнов, а теперь планирует отправиться в Испанию: врачи Барселоны дадут свои рекомендации.

Кузяев повредил мениск в марте 2019 года. Его допустили к тренировкам в апреле, но с ограничениями. В прошлую пятницу “Зенит” собрался на медосмотр после перерыва, а сейчас отправился в Австрию на тренировочные сборы. Кузяев не полетел с командой, точно так же как травмированный Маркизио.

Далеру Кузяеву 26 лет. В прошедшем сезоне Чемпионата России он был признан лучшим игроком за ноябрь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” предложил болельщикам выбрать лучший гол.