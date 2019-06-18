“Зенит” предложил болельщикам выбрать лучший гол

Из предложенных в первой части мячей пять забил Азмун. Фото: "Зенит"

Из предложенных в первой части мячей пять забил Азмун. Фото: "Зенит"

Голосование за лучший мяч второй половины сезона поделят на четыре части.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга открыл голосование за лучший гол во второй половине сезона 2018/2019. Опрос идет в официальной группе “Зенита” в социальной сети “Вконтакте”. Первая часть голосования открылась в понедельник 18 июня.

Видео: ФК «Зенит»

Всего речь идет о 33 голах, забитых с февраля по май. Голосование поделят на четыре части, а после этого состоится финал среди четырех лучших мячей.

“Зенит” сопроводил голосование видеоподборкой голов, чтобы болельщики смогли наглядно их оценить. В первой восьмерке пять мячей заработал Сердар Азмун. В качестве вариантов предлагают гол Оздоева против Фенербахче, мяч Ригони против “Уфы” и удар Ивановича в ворота “Вильярреала”. Именно последний пока что и лидирует в голосовании: его выбрали 24% респондентов — 1208 человек.

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