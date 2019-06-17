Дзюба стал лучшим в “Зените” по опросу в соцсети

На втором месте оказался Дриусси, а третье получил Азмун.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга завершил опрос «G-Drive. Лучший игрок», который шел в социальной сети “ВКонтакте” с 11 по 16 июня. По итогам голосования нападающий Артем Дзюба побеждает с крупным перевесом.

Болельщики петербургского клуба выбирали между пятью игроками, которые в разные месяцы становились лучшими игроками клуба. Свой голос можно было отдать за Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна, Далера Кузяева, Себастьяна Дриусси и наконец за Артема Дзюбу. Из этих игроков только Дриусси становился лучшим сразу в двух месяцах — в сентябре и мае.

Дзюба набрал 12 887 голосов — 56,5% от общего числа. На втором месте идет Дриусси с 4 259 голосами (18,7%). Третье место занял Азмун — 3 452 голоса (15,1%).Барриос попал на четвертое — у него 5% голосов, а на последнем расположился Кузяев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” не станет искать нового вратаря.