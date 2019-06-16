«Зенит» не будет искать нового вратаря

С вратарской бригадой в футбольном клубе определились на ближайший сезон.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Обо всем рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, передает ТАСС. Он заявил, что после ухода Юрия Лодыгина нового вратаря искать не собираются. Новый контракт ему предлагать не намерены.

Напоминаем, что Юрий Лодыгин отыграл за петербургский клуб более 150 матчей. Он также стоял на воротах во время Чемпионатов, когда надо было отстаивать честь Сборной страны. Этой зимой голкипер на правах аренды отправился в «Олимпиакос» – за греческую команду он отыграл три матча.

Сам Лодыгин, комментируя свой уход из «Зенита», рассказал, что у него есть куда уйти. Он хочет играть, а не быть запасным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта. Он также рассказал в интервью, что в последнее время у него было тяжелое психологическое состояние. В составе “Зенита” у него было не так много игрового времени и тогда он еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату не может.