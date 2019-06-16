Вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта

Футболист планирует стать свободным агентом. Фото: https://www.instagram.com/lodygin1/
Футболист планирует стать свободным агентом. Фото: https://www.instagram.com/lodygin1/

Контракт у футболиста завершается 30 июня.

Сидеть сложа руки и просто получать деньги вратарь “Зенита” не панирует. Об этом он рассказал Sport24.

Лодыгин не планирует продлевать контракт, хотя речь об этом шла. Футболист решил, что пора что-то менять, поэтому покидает петербургский футбольный клуб.

Он также рассказал в интервью, что в последнее время у него было тяжелое психологическое состояние. В составе “Зенита” у него было не так много игрового времени и тогда он еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не может.

Футболист планирует стать свободным агентом, если же поступят предложения от европейских команд, он согласится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректор “Зенита” рассказал о судьбе Жиркова, Анюкова и Джорджевича.

"Зенит" юрий лодыгин
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Вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта
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