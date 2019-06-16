Гендиректор “Зенита” рассказал о судьбе Жиркова, Анюкова и Джорджевича

Также Александр Медведев сообщил о планах команды на сезон 2019/2020.

Нападающему команды Луке Джорджевичу предоставят второй шанс и все теперь будет зависеть от черногорского футболиста. Отметим, что второй год подряд на правах аренды он выступает за тульский “Арсенал”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора петербургского клуба Александра Медведева.

Помимо этого, Медведев сообщил, что полузащитник Юрий Жирков продолжит выступать в составе действующих чемпионов России в сезоне-2019/20. Жирков останется в составе, а Александр Анюков, в свою очередь, остается в системе клуба на тренерской должности. Напомним, что их контракты были рассчитаны до 30 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из “Зенита” ушел тренер по физической подготовке.