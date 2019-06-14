Из «Зенита» ушел тренер по физической подготовке

С командой Исаак Серрано проработал три года.
Исаак Серрано являлся тренером по физической подготовке основного состава футбольной команды «Зенит» как три года. Сегодня в футбольном клубе сообщили, что он покинул «Зенит».
«Зенит» поблагодарил испанского тренера за сотрудничество и пожелал ему новых успехов.
Напомним, что Исаак Серрано работал в основном составе «Зените» с 2016 года. До этого периода он занимался исследованиями и преподавал в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды. Также Исаак Серрано работал в собственной клинике в Испании.
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