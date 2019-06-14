Трансферная стоимость Кокорина теперь равна нулю

В такой же ситуации находится коллега «зенитовца» из «Краснодара» – Мамаев.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Оценкой спортсменов на международном рынке занимается сайт Transfermarkt. На данный момент ни Александр Кокорин, ни Павел Мамаев ничего не стоит – их трансферная стоимость равна нулю. А ведь еще совсем недавно за «сине-бело-голубого» были готовы заплатить 7,6 миллионов евро, а за футболист из «Краснодара» – четыре.

Напоминаем, что обоих приговорили к сроку в колонии – игроку из петербургского клуба предстоит отсидеть 1,6 лет, а коллеге на один месяц меньше. Они стали участниками конфликта, который произошел в октябре прошлого года. Сначала футболисты подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Защита Кокорина и Мамаева пока что не смогла смягчить их приговор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд оставил прежние сроки наказания Кокорину и Мамаеву. Приговор вступил в силу.